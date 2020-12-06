Bakan Karaismailoğlu, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla havacılıkla ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu'nun verdiği bilgilere göre, Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi 192 ülkenin 173'ü ile ikili havacılık anlaşması bulunan dünyanın en gelişmiş uçuş ağına sahip ülkelerinden.

Türkiye, 127 ülkede 329 noktaya ulaşan uçuş ağıyla, küresel hava taşımacılığın gelişimine en fazla katkı sağlayan ülkelerin de başında geliyor.

Karaismailoğlu, son 17 yılda 600'ün üzerinde ikili havacılık müzakeresi gerçekleştirerek, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş uçuş ağına sahip ülke konumuna getirdiklerini söyledi.

"Küresel havacılık sektörü, tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya"

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uçuşları durma noktasına getirdi. Karaismailoğlu, bu durumun havacılığa etkisini "Küresel havacılık sektörü, tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya kalmıştır." sözleriyle özetledi.

Bu dönemde, Ocak 2020'den bu yana, Avrupa'da 2019'a göre yüzde 79 düşüşle 1,4 milyar yolcu kaybı yaşandı. Türkiye'de ise havacılık sektörü, yüzde 56 daralma yaşadı.

Kısıtlamalar dikkate alınarak 199 noktaya sefer gerçekleştiriliyor

Salgın kısıtlamaları da dikkate alınarak 96 ülkede, 155 noktaya uçuş yapılabiliyor. Yurt içinde 44 havalimanına, toplamda 199 noktaya sefer gerçekleştiriliyor.

İstanbul Havalimanı pandemiye rağmen yolcusunu yüzde 7 artırdı

Karaismailoğlu, THY'nin, günlük sefer sayısı bakımından Avrupa'nın en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinden olduğunu söyledi. "Avrupa'da pandemi döneminde yolcusunu en fazla artıran havalimanı, yüzde 7 artışla İGA İstanbul Havalimanı olmuştur." dedi.