Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafiğin olmadığı yolda, ambulansın otomobille çarpışması sonucu 3 sağlık personeli hafif yaralandı.
Cebrail Ulusoy yönetimindeki otomobil, Efendibey Mahallesi Hurdacılar Kavşağı'nda, vakaya giden Mustafa Gönç idaresindeki ambulansla çarpıştı.
Kazada ambulans şoförü Gönç ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Yıldız Dal ve Funda Çevik, hafif yaralandı.
Yaralılar, başka bir ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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