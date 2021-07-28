İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

3'ünün ailesi evlat nöbeti tutuyordu

Ayrıca teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesi, Diyarbakır’da devam eden “evlat nöbeti” eyleminde bulunan ailelerin arasında bulunuyor.

Teslim olanların sayısı 114'e yükseldi

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 114'e yükselirken, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde de evlat nöbeti tutan aileler de 31'inci buluşmayı gerçekleştirecek.

