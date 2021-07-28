Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, Osmaniye ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Psikososyal destek vermek üzere ekiplerimiz hazır"

Bakan Yanık, "Osmaniye ve Manavgat’ta çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Psikososyal destek vermek üzere ekiplerimiz hazır, süreci takip ediyoruz. Yangının can kaybı olmadan kontrol altına alınmasını temenni ediyor, sahada çalışan görevlilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.