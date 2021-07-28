Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Oktay, "Manavgat'ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız Manavgat ve yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimiz için" ifadelerini kullandı.