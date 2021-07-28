Fuat Oktay: Dualarımız yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimiz için
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Manavgat’taki orman yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Oktay, “Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Oktay, "Manavgat'ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız Manavgat ve yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimiz için" ifadelerini kullandı.
#Manavgat’ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 28, 2021
Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.
Dualarımız Manavgat ve yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimiz için.