Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta tespit edilen teröristlere operasyon düzenledi. Hava harekatı düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristleri inlerine gömmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/YSTQIlsO5m
Bakanlık paylaşımında, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!" mesajını verdi.
Etiketler: Irak Irakın Kuzeyi PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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