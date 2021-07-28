Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta tespit edilen teröristlere operasyon düzenledi. Hava harekatı düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristleri inlerine gömmeye devam ediyoruz.



Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!



Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/YSTQIlsO5m