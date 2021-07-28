Bakan Pakdemirli: Yangın 4 noktada çıktı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'ta çıkan yangınla ilgili, "4 noktada yangın çıktı. Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilendi" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'ta çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.
Bölgede açıklama yapan Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:
Manavgat'ta 4 noktada yangın çıktı. Yangını körükleyecek her türlü sebep şu anda mevcut.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 28, 2021
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yangın dört noktadan çıkmış gözüküyor. Yangını körükleyecek her türlü sebep şu anda mevcut. #Manavgathttps://t.co/XZ3ajY2Xgm pic.twitter.com/9JJVtZdfp9
Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilendi. Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. Yangın nedeniyle 4 mahalle boşaltıldı. Çıkış nedenleri araştırılıyor. Can kaybı olmaması için mücadele ediyoruz.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 28, 2021
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. #Manavgathttps://t.co/XZ3ajY2Xgm pic.twitter.com/gH9YRRU4Wj
Yangın bir savaştır, savaşa hangi saatte gireceğinize dair bir tahmininiz olamaz. Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir.
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