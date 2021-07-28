Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'ta çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Bölgede açıklama yapan Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

Manavgat'ta 4 noktada yangın çıktı. Yangını körükleyecek her türlü sebep şu anda mevcut.

#SONDAKİKA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yangın dört noktadan çıkmış gözüküyor. Yangını körükleyecek her türlü sebep şu anda mevcut. #Manavgathttps://t.co/XZ3ajY2Xgm pic.twitter.com/9JJVtZdfp9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 28, 2021

Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilendi. Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. Yangın nedeniyle 4 mahalle boşaltıldı. Çıkış nedenleri araştırılıyor. Can kaybı olmaması için mücadele ediyoruz.

#SONDAKİKA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. #Manavgathttps://t.co/XZ3ajY2Xgm pic.twitter.com/gH9YRRU4Wj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 28, 2021

Yangın bir savaştır, savaşa hangi saatte gireceğinize dair bir tahmininiz olamaz. Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir.

