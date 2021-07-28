Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuşuyor. Ayşegül Biçer'in terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu teslim oldu.

"Yarın buluşmamız yapılacak. Bu zafer hepimizin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne Biçer ile telefonda görüşerek, tebriklerini iletti.

Biçer de, "Böyle bir mucize Rabbim oğlumu bana geri bağışladı. Siz bize sahip çıkmasaydınız, biz orada bu mücadeleyi sürdüremezdik. PKK'dan söke söke alacağım oğlumu. Şimdi bu saatten sonra bütün evlatlar hedefimiz. Yarın davul zurnayla HDP'nin kapısına gidiyorum, bu zaferi ilan edeceğiz. Anneler isterse dağları delip evlatlarını kazanır. Yarın buluşmamız yapılacak. Bu zafer hepimizin" dedi.

Erdoğan da "O bizim görevimizdi, biz görevimizi yaptık. Siz de bizi teşvik ettiniz. Orada dik durdunuz. Sizin orada dik duruşunuz yolları açtı" diyerek karşılık verdi.