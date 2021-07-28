Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın saat 12.05 sıralarında Yeniköy, Sarılar, Baraj bölgesi ve Gebece bölgesinde eş zamanlı çıktı. Yangınlara 13 dakika içinde müdahale edildi.

Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki mahallesinin kuzey kısmı boşaltıldı. Dumandan ve alevlerden 53 kişi etkilendi.

Sağlık Bakanlığı da bölgede seferber oldu. 19 ambulans, 6 umke aracı ve 1 mobil komuta aracı çalışmalara katılıyor. Kızılay bölgedeki vatandaş ve görevli ekiplerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Arazöz devrildi: Şoför ağır yaralı

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 1 arazöz devrildi. Arazöz şoförünün durumu ağır.

Yangına 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 17 dozer, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel, 30 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor.

Alevlerden böyle kaçtılar

Manavgat’ta AFAD ekiplerinin vatandaşları tahliye çalışmaları kameralara yansıdı. AFAD ekipleri araçlara bindirdikleri vatandaşları alevlerin arasından kurtardı.

Bölgede açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bölgedeki sıcaklık 37 derece, nem oranı ise yüzde 14'ün altında. Bölgede rüzgar hızı saatte 50 kilometrenin üzerinde. Yangının ilerlemesi ile ilgili yangını körükleyecek her türlü sebep mevcut. Yangından sera ve tarım arazileri de zarar gördü” dedi.



