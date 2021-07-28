Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 21:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Diyarbakır annelerinin 3'ü daha evladını terör örgütünden çekip aldı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır annelerinin 3'ü daha evladını terör örgütünden çekip aldı. Yeni dönem, annelerin dönemi. Kahrolsun terörizm, yaşasın anneler" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, 5 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Diyarbakır annelerinin 3'ünün daha evladını terör örgütünden çekip aldığını belirten Soylu, "Anne yüreği, anne gücü, anne sevgisi... Başarıyorlar. Korkmuyorlar. Tüm annelere güç veriyorlar... 'Yeni dönem, annelerin dönemi'. Kahrolsun terörizm, yaşasın anneler" dedi.
Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha, evladını terör örgütünden çekip aldı.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 28, 2021
Anne yüreği,
Anne gücü,
Anne sevgisi...
Başarıyorlar.
Korkmuyorlar.
Tüm annelere güç veriyorlar...
“Yeni dönem, annelerin dönemi”
KAHROLSUN TERÖRİZM
YAŞASIN ANNELER
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu PKK/YPG Terör Örgütü
Son Haberler
- 21:55
- 21:29
- 21:19
- 21:17
- 21:00
Sıradaki Haber
Bakan Koca: Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz