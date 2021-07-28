Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 21:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından 62 kişinin etkilendiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'ta çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Devlet hastanemizin tahliyesi söz konusu değil"
Bakan Koca, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun" dedi.
Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Orman Yangını Sağlık Bakanlığı
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