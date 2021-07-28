Türkiye'nin Karadeniz açıklarında doğal gaz arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fatih Sondaj Gemisi, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti.

17 Ekim tarihinde Tuna-1 lokasyonunda 85 milyar metreküp doğalgaz rezervi daha bulundu. Son olarak, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gazın bulunmasıyla toplam gaz miktarı 540 milyar metreküpe ulaştı.

Testi geçti

Yeni kuyularda doğal gaz arama çalışmaları sürerken, bulunan doğal gazın ise bir an önce kullanıma alınması için çalışmalar sürüyor.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" gerçekleştirildi.

Törende, Türkali-2 kuyusundan çıkarılan gazın yakma testi yapıldı. Testi başarıyla geçen gazın 2023 yılında kullanıma alınması planlanıyor.

"İlk fazı 2023'e yetiştirmek için çaba harcıyoruz"

Törende konuşan Erdoğan, "Bugün Türkali-2 kuyusu gaz çıkış testini gerçekleştiriyoruz. Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar. Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masabaşında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor" dedi.