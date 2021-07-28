Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına canlı bağlantı ile katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Manavgat'taki yangın tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır.

"Karadeniz'de açtığımız bu kuyular son olmayacak"

Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı sona erdirdik. Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır. Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız. (Sondaj çalışmaları) Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah etmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masabaşında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor.https://t.co/fqZyXTC1Y5 pic.twitter.com/TOoqMLRDm8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 28, 2021

"İlk fazı 2023'e yetiştirmek için çaba harcıyoruz"

Keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Bugün Türkali-2 kuyusu gaz çıkış testini gerçekleştiriyoruz. Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar. Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masabaşında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor.

Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı.