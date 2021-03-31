Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metreye ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki yeni sondaj lokasyonu olan Türkali-2 kuyusunda 3 bin 50 metre derinliğe ulaştı.
Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusundaki çalışmalarını tamamlamasının ardından Türkali-2'de sondaj çalışmalarına başladı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fatih sondaj gemisinin Türkali-2'deki çalışmaları 53 gün sürdü.
Türkali-2 kuyusunda ulaşılan su derinliği 2 bin 135 metre, son derinlik ise 3 bin 950 metre oldu.
Paylaşımda, kuyudaki çalışmaların başarıyla tamamlandığı belirtilirken, "'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Fatih, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda "Amasra-1" kuyusu olarak adlandırılacağı açıklanan bölgede keşif amaçlı yapacağı sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.
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