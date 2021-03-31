Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da ölü yunus karaya vurdu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.
Torba Mahallesi Sahili'nde kıyıya vuran ölü yunusu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından yunus, gömülmek üzere Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sahilden alındı.
Hayvanın vücudunda yara izleri olduğu öğrenildi.
Etiketler: Yunus
Son Haberler
- 13:49
- 13:43
- 13:36
- 13:33
- 13:13
Sıradaki Haber
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz