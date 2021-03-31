Adana Valiliği otoparkına 2016'da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı.

Mardin İl Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu patlama olayında kullanılan patlayıcıların H.O. isimli örgüt üyesi tarafından temin edilerek olayı gerçekleştiren teröristlere ulaştırıldığı ve eylem aşamasında da yardım ettiği tespit edildi.

Ömerli İlçesi Duygulu Mahallesinde ikamet eden H.O.'nun evine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanarak göz altına alınan H.O.'nun ayrıca PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan 2 ayrı suç kaydı ile arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan terör örgütü mensubu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.