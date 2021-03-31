Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Büyükçekmece’de yangın: Alevlerden kaçmak için balkondan atladılar
İstanbul Büyükçekmece’de Mısırlı iş insanına ait villada yangın çıktı. 2 kişinin yaralandığı yangında, alevlerden kaçmak isteyen bir kadının balkondaki korkuluklardan atlamaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki Mısırlı iş insanına ait 3 katlı villada geçtiğimiz pazartesi günü 17.30 sıralarında yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın nedeniyle villa alevler içinde kalırken, evde yaşayan iş insanı Ahmet Omar ile yanındaki Irina Rodenkov çareyi balkona kaçmakta buldu.
Balkondan atladılar
Alevler ve dumanlar yükselirken Rodenkov balkonun korkuluklarına tutunarak aşağıya sarktı.
Bu şekilde bir süre yardım bekleyen kadın daha sonra aşağıya atladı. Omar da çareyi balkondan atlamakta buldu.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Omar ve Rodenkov hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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