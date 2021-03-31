Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaralı leyleğe jandarma sahip çıktı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mızraklı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında hareketsiz duran leylek gördü.
Kuşun yaralı olduğunu belirleyen ekipler, durumu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne bildirdi.
Ekipler, sol kanadı kırık olan ve açlıktan bitkin düşen hayvanı tedavisi için Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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