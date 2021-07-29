Tarihi yerleri gezdi, Ermenistan'ın yaptığı tahribata tanık oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, işgalden kurtarılan Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaret etti.

Şentop'tan Ermenistan'a tepki: Bu yapılan barbarlık

Şentop, "Adeta taş üstünde taş bırakılmamış. Bir yerin, bir mekanın, bir şehrin gerçekten sahibi olduğuna inananların yapamayacağı bir şey. Bu yapılan barbarlık" dedi.

Şentop, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları ile şehrin önemli noktalarında incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanı, Şuşa ziyareti kapsamında her sene festivallerin yapıldığı Tarihi Cıdır düzüne gitti. Burada yetkililerden bilgi aldı, askerlerle sohbet etti.

"Bu kadim şehrin eski hüviyetine kavuşacağına inanıyorum"

Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Karabağ'ın sembol şehri olan Şuşa'nın eski günlerine kavuşması için çalışmalar sürüyor.

Şentop, "Çok yoğun bir şekilde imar çalışmaları var. Birkaç ay içinde bu kadim şehrin, bu kültür başkentinin hem kültürel anlamda, hem turistik anlamda eski hüviyetine, tarif edilen hüviyetine kavuşacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Bölgede kalıcı barıştan en çok Ermenistan halkı faydalanacaktır"

Ermenistan'ın saldırgan politikalarla bir yere varamayacağını da belirten Şentop, bölgede kalıcı barışın sağlanmasının önemine dikkati çekti.

"Azerbaycan, uluslararası hukuk bakımından da tarih bakımından da haklı olduğu topraklarını işgalden kurtarmış oldu. Bunun kalıcı bir barışa dönüşmesi lazım bölgede. Bundan en fazla istifade edecek olan da Ermenistan halkıdır."

