Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını aktardı.

Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi" ifadelerini kullandı.

AŞIDA 28 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da birinci doz koronavirüs aşısında yüzde 65'i geçen kentin aşı tablosunda renginin sarıya döndüğünü açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "#AşınıOlGüvendeOl" etiketiyle yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte yürütülen aşılama çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi.

Bugün saat 12.30 itibarıyla İstanbul'da 1. doz aşıda yüzde 65'i geçildiğini belirten Yerlikaya, "Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi hedefimiz yüzde 75'i geçerek mavi renk olmak" dedi.