Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama yaptı.

Pakdemirli, "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.