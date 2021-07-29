Antalya'da dün öğle saatlerinden beri devam eden yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.



Yangında Kepezbeleni Mahallesi'nde 1 kişi, Değirmenli Mahallesi’nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Akseki ve Manavgat ilçelerinde 18 mahalle tedbiren boşaltıldı. Alevlere teslim olan onlarca ev kullanılamaz hale geldi.



Manavgattlı bir çiftçinin hayvanlarını kurtarma çabası yürekleri yaktı. “Gel, gitme ne olursunuz, Allahım yardım et” feryatları yangın karşısındaki çaresizliği ortaya koydu.

