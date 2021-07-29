İktidar ve muhalefet il ziyaretlerine hız verdi
Siyaset hareketleniyor, meydanlar ısınıyor. Liderler başladıkları il ziyaretlerine hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı bir Karadeniz turuna çıkacak. İktidar ve muhalefet milletvekilleri de 81 ilde yoğun bir mesai yürütüyor.
Siyasette dümen yeniden Anadolu'ya kırıldı. İktidar da muhalefet de sahaya indi, seçim bölgeleri hareketlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz turuna çıkacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce AK Parti teşkilatına talimat verdi. Ardından kendisi de sahaya indi.
Diyarbakır, Erzurum, Rize ve Artvin'de vatandaşlarla buluştu, teşkilat toplantılarına katıldı. Şimdi sırada kapsamlı bir Karadeniz turu var.
CHP de sahaya iniyor
CHP de 81 ilde seçmenle bir araya gelme kararı aldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, A Takımı ile il ziyaretlerine çıkacak. İlk duraklar, partinin az oy aldığı bölgeler olacak.
Bahçeli'den "alanda olun" talimatı
MHP'de yaz programının parolası "alanda olun"...
Henüz genel başkan düzeyinde ziyaretler başlamadı; ancak milletvekilleri seçim bölgelerinde yoğun bir trafik yürütüyor.
Akşener her hafta 3 şehre gidecek
İyi Parti'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’ndeki il ziyaretleri sürecek. Genel Başkan Meral Akşener her hafta 3 kente gidecek.
Muharrem İnce de yollarda
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de yeni kurulan partisini tanıtmak için yollarda...Yalova, Rize ve Artvin'de halkla buluştu.
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