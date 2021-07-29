Siyasette dümen yeniden Anadolu'ya kırıldı. İktidar da muhalefet de sahaya indi, seçim bölgeleri hareketlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz turuna çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce AK Parti teşkilatına talimat verdi. Ardından kendisi de sahaya indi.

Diyarbakır, Erzurum, Rize ve Artvin'de vatandaşlarla buluştu, teşkilat toplantılarına katıldı. Şimdi sırada kapsamlı bir Karadeniz turu var.

CHP de sahaya iniyor

CHP de 81 ilde seçmenle bir araya gelme kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, A Takımı ile il ziyaretlerine çıkacak. İlk duraklar, partinin az oy aldığı bölgeler olacak.

Bahçeli'den "alanda olun" talimatı

MHP'de yaz programının parolası "alanda olun"...

Henüz genel başkan düzeyinde ziyaretler başlamadı; ancak milletvekilleri seçim bölgelerinde yoğun bir trafik yürütüyor.

Akşener her hafta 3 şehre gidecek

İyi Parti'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’ndeki il ziyaretleri sürecek. Genel Başkan Meral Akşener her hafta 3 kente gidecek.

Muharrem İnce de yollarda

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de yeni kurulan partisini tanıtmak için yollarda...Yalova, Rize ve Artvin'de halkla buluştu.