Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 696'ncı gününde sürüyor.

Evlat nöbetinde kararlılık gösteren Ayşegül Biçer, evladının terör örgütü PKK'dan kaçmasıyla zafere ulaştı.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer bugün oğluna kavuşuyor. Tehditlere boyun eğmeyip oğlunu terör örgütünden kurtaran Biçer, HDP il binasının önünde kutlama yaptı. pic.twitter.com/3vZuWnd1Tk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

3 yıldır evladını görmeyen kanser hastası anne, evlat nöbeti tuttukları HDP binası önünde davullu zurnalı kutlama yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, HDP binası önünde kutlama yapan aileler ile telefonda görüştü.

30 aile evlatlarına kavuştu

Evlat nöbetinin ilk gününden beri oturma eyleminde olan Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin 3 yıllık evlat hasreti valilikteki buluşmada sona erdi.

Turan ailesi kızları Alev'e, Akyüz ailesi ise oğulları Ensari'ye kavuştu.

HDP binası önünde eylem yapan 3 aile daha çocuklarına kavuşuyor. https://t.co/dHSS50lPgQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

234 ailenin katılımı ile devam eden evlat nöbetinde bu güne kadar 30 aile evladını terörün pençesinden kurtardı.

[Fotoğraf: AA]