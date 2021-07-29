Irak'ın Kandil alanında sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Piro Karker Kod isimli Cimşit Demir'in Irak’tan Avrupa alanına geçiş yapacağını belirleyen MİT, yürüttüğü çalışma neticesinde teröristi yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Piro Karker Kod Cimşit Demir'in, 2009 yılında Ağrı’dan örgüte katıldığı, bir süre Tendürek Dağı kırsalında faaliyet yürüttükten sonra İran üzerinden Irak kuzeyine geçtiği, Irak kuzeyindeki örgütün Hakurk, Gare ve Kandil alanlarında faaliyet yürüttüğü, 2014 yılında Kandil Yönetimi’nce yapılan görevlendirme kapsamında Irak kuzeyinden Suriye’ye geçerek 1 yıl süreyle PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği, son olarak Kandil alanında PKK/KCK bünyesinde bölük komutanı olarak görev yaptığı tespit edildi.