Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada bu yılın başından bu yana düzenlenen operasyonlarda 1595 terörisin etkisi hale getirildiği belirtildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kara açıklamasında şunları kaydetti;

Son iki ayda 10’u büyük, 30’u orta çaplı 40 operasyon yapıldı. Bu yılın başından itibaren 1595 terörist etkisiz hale getirildi.

Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir.

"TSK Afganistan'da meşru müdafaa dışında operasyonel görev yapmayacak"

Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan’da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır.

