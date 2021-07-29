Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden S.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Yanık mevkisinde, A.Ö'nün kullandığı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, otobüslerde bulunan 4 yolcu hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, diğer yolcular başka otobüslere aktarıldı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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