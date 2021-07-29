Bodrum'da orman yangını: Bir otel denizden tahliye ediliyor
Muğla'nın Bodrum ve Aydın'ın Didim ilçelerinde de orman yangınları çıktı. Didim'deki yangın kontrol altına alınırken Bodrum'daki yangın devam ediyor. Yangın bölgesine yakın 5 yıldızlı oteldeki müşteriler, tedbiren deniz yoluyla tahliye ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde Bodrum sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Deniz yoluyla tahliye ediliyorlar
Yangına 2 helikopter ve 20 arazözle müdahale ediliyor.
Alevler, bölgeye yakın 5 yıldızlı otele kadar yaklaşınca müşteriler, tedbiren deniz yoluyla güvenli alana tahliye edilmeye başlandı. Otel çalışanları da güvenli bölgeye alındı.
Bölgedeki kara yolu trafiğe kapatıldı, sadece yangın söndürme araçlarının geçişine izin veriliyor.
Didim'de bazı evler tedbiren boşaltıldı
Aydın Didim'de Efeler Mahallesi Tekağaç mevkiindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı.
Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.
Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.