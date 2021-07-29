Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da ATM'lere kopyalama cihazı yerleştiren 2 kişi yakalandı
İstanbul'da polis ATM farelerinin peşine düştü. Bir bankanın para çekme makinesine kamera ve kart kopyalama cihazı yerleştiren 2 kişi yakalandı.
İstanbul Tuzla'dan gelen ihbarı değerlendiren ekipler güvenlik kameralarını inceledi.
2 şüphelinin bir ATM'ye kamera ve kart kopyalama cihazı yerleştirdiği tespit edildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Evlerinde yapılan aramada dizüstü bilgisayar, gizli kamera, üç elektronik düzenekli kart kopyalama aparatı ve 22 bin 620 lira ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.
Etiketler: İstanbul
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