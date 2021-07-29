İstanbul Tuzla'dan gelen ihbarı değerlendiren ekipler güvenlik kameralarını inceledi.

2 şüphelinin bir ATM'ye kamera ve kart kopyalama cihazı yerleştirdiği tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramada dizüstü bilgisayar, gizli kamera, üç elektronik düzenekli kart kopyalama aparatı ve 22 bin 620 lira ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

