Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devlet Opera ve Balesinin Instagram hesabı hacklendi
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Instagram hesabı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, hesaptan şu an itibariyle yapılan ve yapılacak olan hiçbir paylaşımın DOB sorumluluk ve kontrolünde olmadığı belirtildi.
Yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
Açıklamada, DOB Genel Müdürlüğünün tüm yasal hakları saklı kalmak üzere, sürecin takip edildiği belirtildi.
Etiketler: Instagram Siber Saldırı
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