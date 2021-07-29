Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aşı tablosunda İstanbul'un rengi sarıya döndü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, birinci doz koronavirüs aşısında yüzde 65'i geçen kentin aşı tablosunda renginin sarıya döndüğünü açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "#AşınıOlGüvendeOl" etiketiyle yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte yürütülen aşılama çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi.
Bugün saat 12.30 itibarıyla İstanbul'da 1. doz aşıda yüzde 65'i geçildiğini belirten Yerlikaya, "Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi hedefimiz yüzde 75'i geçerek mavi renk olmak." dedi.
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