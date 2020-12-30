Müdürlük tarafından, aralarında badem, lavanta, sumak ve biberiye gibi köylülere gelir getirecek türlerin olduğu 63 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

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Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, tıbbi bitki ve aromatik bitki türlerinin yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu kapsamda Aroma Vadisi oluşturduklarını da ifade etti.

Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Ümran Ateş ise, yapılan çalışmalarla birlikte hem köylüye katkı sağlanmasının hem de erozyonun önlenmesinin hedeflendiğini açıkladı.

