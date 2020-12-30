Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 63 bin fidan dikimi gerçekleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Kilis Orman İşletme Müdürlüğü, ormanlık alanların artırılması ve köylüye gelir getirilmesi çalışmaları kapsamında 63 bin fidanı toprakla buluşturdu.
Müdürlük tarafından, aralarında badem, lavanta, sumak ve biberiye gibi köylülere gelir getirecek türlerin olduğu 63 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: AA]
Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, tıbbi bitki ve aromatik bitki türlerinin yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu kapsamda Aroma Vadisi oluşturduklarını da ifade etti.
Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Ümran Ateş ise, yapılan çalışmalarla birlikte hem köylüye katkı sağlanmasının hem de erozyonun önlenmesinin hedeflendiğini açıkladı.
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