Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi fotoğrafları
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'na ait fotoğrafları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Ada'da ilerleyişinin yer aldığı tarihi 4 fotoğrafa yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı
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