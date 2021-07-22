Ankara'da bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar piknik alanlarında kurban etleriyle mangal yaptı, çocuklar ise oyun alanlarında gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

Sincan ilçesindeki Harikalar Diyarına ailesi ile gelen Mehmet Dindaş, bayramın ilk iki gününü ziyaretlere ayırdıklarını, bugün de yakınlarıyla bir araya gelerek güzel havanın tadını çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Bayram tatili için Mersin'den gelen Hasan Kara ise sabah arkadaşlarıyla bayramlaştıktan sonra birlikte vakit geçirdiklerini anlattı.