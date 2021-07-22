Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da bayramın üçüncü günü güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, parklarda ve piknik alanlarında vakit geçirdi.
Ankara'da bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar piknik alanlarında kurban etleriyle mangal yaptı, çocuklar ise oyun alanlarında gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.
Sincan ilçesindeki Harikalar Diyarına ailesi ile gelen Mehmet Dindaş, bayramın ilk iki gününü ziyaretlere ayırdıklarını, bugün de yakınlarıyla bir araya gelerek güzel havanın tadını çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.
Bayram tatili için Mersin'den gelen Hasan Kara ise sabah arkadaşlarıyla bayramlaştıktan sonra birlikte vakit geçirdiklerini anlattı.
Etiketler: Kurban Bayramı
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