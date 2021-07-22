Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anahtarlık görünümlü silahla oğlunu yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'ın Ulus ilçesinde, anahtarlık görünümlü silahla annesi tarafından yaralanan genç, tedavi altına alındı.
İstanbul'da yaşayan ve annesiyle Kurban Bayramı tatili için Sarıfasıl köyündeki dayısının yanına giden G.E., bahçede otururken nereden geldiği belli olmayan mermiyle göğsünden yaralandı.
Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine, buradan da Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Anahtarlık görünümlü silah ateş aldı
Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, G.E'ye ait olan ve annesi oynarken ateş alan anahtarlık görünümlü silahtan çıkan mermiyle yaralandığı belirlendi.
Gözaltına alınan anne, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, G.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 15:49
- 15:25
- 15:28
- 15:21
- 15:32
Sıradaki Haber
Evlat nöbeti bayramda da devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz