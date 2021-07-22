Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 14:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sakarya Karasu’da denize girmek yasaklandı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya’nın Karasu ilçesinde denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle suya girmek yasaklandı. Cankurtaranlar anonslar yaparak denizde olanlara sahile çıkmalarını söyledi.
Sakarya Karasu sahilleri tatilcilerle dolarken denizin aşırı dalgalı olması tehlike oluşturdu.
Olası tehlikelere karşı Karasu Kaymakamlığı’nın kararıyla denize girmek yasaklandı.
Sahilde bulunan cankurtaranlar, anonslar yaparak denizde bulunanların sahile çıkmasını istedi. Vatandaşlar sahilde oturarak zaman geçirdi.
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