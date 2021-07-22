Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alan vatandaşlar, bayram günlerinde de tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine giderek Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor.

Aşıya yoğun ilgi, bayram tatili süresince de sürüyor. Bu kapsamda, Covid-19 aşılarının uygulandığı Ankara Şehir Hastanesi içindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde vatandaşların kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 111 bin 876'sı birinci doz, 21 milyon 475 bin 922'si ikinci doz, 3 milyon 686 bin 221'i üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 274 bin 19'a yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aksi kısır döngü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan son koronavirüs sayılarını paylaşarak uyarılarda bulundu.

"Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun."

"'Biraz daha zaman geçsin oluruz!' Ya biraz geç olursa? Günlük vaka sayısı 8 bin 780’e kadar çıktı. Ertelemişseniz aşınızı hemen yaptırın."