Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Turfullar Mahallesi'nde annesi ve ablalarıyla dedesinin evine bayramlaşmaya giden 8 yaşındaki Reyyan Bozdağ, yolda pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

Yakınlarının müdahalesiyle kurtarılan küçük çocuk, sırtından, kollarından ve kulağından yaralandı. Küçük Reyyan, Bigadiç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek kulağına dikiş atıldı.

[Fotoğraf: AA]

“Başka çocukların da canı yanmasın”

Baba Mehmet Bozdağ olay sırasında kendisinin tarlada hayvan otlattığını söyledi.

Bozdağ, köpek saldırısından, büyük kızının yanına gelip anlatmasıyla haberdar olduğunu söyledi.

"Hızlıca mahalleye geldim. Damadım Reyyan'ı hastaneye götürmüş. Köpek kızımı yere devirmiş, sırtından ısırmış, ayırmışlar. İkinci kez tekrar saldırmış, damadım olmasaymış boğazını tutacakmış. Damadım köpeği ayırmak için tekme atmış ama hayvan yine de kızımın kulağını koparmış, bayağı bir yırtmış. Ben bu tür şeylerin cezasız kalmasını istemiyorum. Başka çocukların da canı yanmasın. Evladım bu şekilde olunca aklım çıktı, o an ben orada olsaydım ne olurdu bilemem. Bu durumdan bütün mahallemiz şikayetçi. Bayram kalabalığı olmasaydı belki kızım kurtarılmayacaktı. Allah'ım onu bize bağışladı."

[Fotoğraf: AA]

Soruşturma başlatıldı

Reyyan Bozdağ ise tedavisine başlanmasıyla kendisini daha iyi hissettiğini ifade ederek, "Biz sokaklarda özgürce oynamak istiyoruz, pitbull köpeği görmek istemiyoruz" dedi.

Olayın ardından çocuğun ailesinin şikayeti üzerine köpeğin sahibi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.