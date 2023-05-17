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Türkiye
AA 17.05.2023 10:29

Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan kavgada, yaralı otomobil sürücüsü silahla vuruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Veli Ergüden idaresindeki otomobil, Sezai Karakoç Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden motosiklete çarptı.

Kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobil karşı şeride geçip otomobile çarparak durabildi. Motosikletteki baba ile oğlu ve otomobil sürücüsü Ergüden yaralandı.

Motosiklettekilerin bir yakını, hafif yaralı otomobil sürücüsüyle tartışıp tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Ergüden ile motosikletteki 2 kişi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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