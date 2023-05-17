Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu

Veli Ergüden idaresindeki otomobil, Sezai Karakoç Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden motosiklete çarptı.

Kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobil karşı şeride geçip otomobile çarparak durabildi. Motosikletteki baba ile oğlu ve otomobil sürücüsü Ergüden yaralandı.

Motosiklettekilerin bir yakını, hafif yaralı otomobil sürücüsüyle tartışıp tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Ergüden ile motosikletteki 2 kişi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.