Parçalı Bulutlu 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA 17.05.2023 10:21

TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu, yeniden İstanbul Sarayburnu’na demirledi. Gemi, saat 14.00'ten itibaren ziyarete açık olacak.

TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan palaşımda şu sözlere yer verildi:

"İzmir’de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG ANADOLU, yeniden İstanbul Sarayburnu’na demirledi. Gemimiz bugün saat 14.00'ten itibaren halkımızın ziyaretine açılacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."


 

TCG Anadolu

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.

TCG Anadolu’da kritik kabiliyet: Dünyada ilk kez Türkiye yapabilir
TCG Anadolu’da kritik kabiliyet: Dünyada ilk kez Türkiye yapabilir

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu
Sıradaki Haber
Batı bölgeleri için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı
12:01
Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 12 milyona yaklaştı
12:01
Liderlerin ikinci tur stratejileri belli oldu
11:44
Müzeler yarın ücretsiz olacak
11:59
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:34
Doha ile Trabzon arasında karşılıklı uçak seferleri başlıyor
Yaralı bulunan baykuş yavrusu "Cingöz" iyileşip doğaya kanat çırpacak
Yaralı bulunan baykuş yavrusu "Cingöz" iyileşip doğaya kanat çırpacak
FOTO FOKUS
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ