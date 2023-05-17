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Türkiye
DHA 17.05.2023 09:16

İETT otobüsü direğe ardından otomobile çarptı

Kontrolden çıkan İETT otobüsü önce kamera direğine sonrasında da otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken direk yola devrildi. Kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafikte yoğunluk yaşandı.

İETT otobüsü direğe ardından otomobile çarptı
[Fotograf: DHA]

Trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan İETT otobüs şoförü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Kayan otobüs, direği devirdikten sonra otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk oluştu.

İETT otobüsü direğe ardından otomobile çarptı

Otobüs şoförü Nebi Altun "İşe gidiyordum. Otomobil sürücüsü önümde gidiyordu. Sarı ışık yandı. Geçer diye tahmin ettim. Geçmedi. Durdu. Ben de vurmamak için sola kırdım. Direğe vurdum. Dönerken otomobile çarptım. Otobüs boştu. Yeni işe gidiyordum" dedi. 

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