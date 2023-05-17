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Türkiye
DHA 17.05.2023 08:51

Kumaş yüklü tır 60 metre yüksekten düştü: 1 ölü

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kumaş yüklü TIR devrildi. Metrelerce sürüklenen tır bariyerlere çarparak 60 metrelik viyadükten dere yatağına düştü. Kazada Alişan Eryılmaz hayatını kaybetti.

Kumaş yüklü tır 60 metre yüksekten düştü: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Kaza İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik ilçesi mevkiinde meydana geldi. Gemlik Serbest Bölge’de bulunan bir fabrikadan aldığı kumaşları İstanbul’a götürmek üzere yola çıkan Alişan Eryılmaz idaresindeki tır, İstanbul-İzmir Otoyolu’ndaki Gemlik-1 Viyadüğü’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 60 metrelik yükseklikten dere yatağına düşen tır demir yığınına döndü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, tırın direksiyon kabininde sıkışan şoförü Alişan Eryılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kumaş yüklü tır 60 metre yüksekten düştü: 1 ölü

Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu‘na çok sayıda kumaş rulosu savrulurken, tırdaki kumaşların büyük bir bölümü de dere yatağına döküldü. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. 

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