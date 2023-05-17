Kumaş yüklü tır 60 metre yüksekten düştü: 1 ölü

Kaza İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik ilçesi mevkiinde meydana geldi. Gemlik Serbest Bölge’de bulunan bir fabrikadan aldığı kumaşları İstanbul’a götürmek üzere yola çıkan Alişan Eryılmaz idaresindeki tır, İstanbul-İzmir Otoyolu’ndaki Gemlik-1 Viyadüğü’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 60 metrelik yükseklikten dere yatağına düşen tır demir yığınına döndü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, tırın direksiyon kabininde sıkışan şoförü Alişan Eryılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu‘na çok sayıda kumaş rulosu savrulurken, tırdaki kumaşların büyük bir bölümü de dere yatağına döküldü. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.