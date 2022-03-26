Kayseri'de maden ocağında göçük
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. 2 kişinin göçük altında kaldığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığını duyurdu.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:
"Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır.— AFAD (@AFADBaskanlik) March 26, 2022
İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz