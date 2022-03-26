Beşiktaş Meydan İskelesi'nde arkadaşı ile tartışan B.Ş. isimli genç, denize atladı.

Gencin suda çırpındığını fark edenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi.

Bekçi denize atladı

Gencin çırpınışlarına kayıtsız kalmayan bekçi, buz gibi suya atladı. Can simidi ile yüzme bilmeyen gence yaklaşan bekçi, genci karaya çıkarttı.

Sudan çıkarıldıktan sonra üzerine battaniye örtülen genç, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.