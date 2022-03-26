Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 06:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hastanede hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da hastaneden bazı malzemeler çalan şüpheli, görevliler tarafından fark edildi. Polis ekiplerince hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, elinde siyah poşet olan kişiyi durumundan şüphelenerek durdurdu.
Poşet içerisinde yapılan kontrollerde çalıntı olduğu değerlendirilen bazı malzemelerin bulunması üzerine durum polise bildirildi.
Hastaneye sevk edilen polis ekibinin yaptığı kontrollerin ardından şüpheli gözaltına alındı.
Polis aracına bindirilen şüpheli Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.
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