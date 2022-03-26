Kırşehir-Aksaray kara yolu Kesikköprü mevkisinde Emin Ç.'nin kullandığı tır, karşı yönden gelen Metin T., idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Metin T., hayatını kaybetti, tır sürücüsü Emin Ç. ise yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Metin T.'nin cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.