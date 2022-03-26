Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 03:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kırşehir-Aksaray kara yolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kırşehir-Aksaray kara yolu Kesikköprü mevkisinde Emin Ç.'nin kullandığı tır, karşı yönden gelen Metin T., idaresindeki minibüs ile çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Metin T., hayatını kaybetti, tır sürücüsü Emin Ç. ise yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Metin T.'nin cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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