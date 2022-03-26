Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kamyonet iş yerine girdi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bir iş yerine çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.
Ahmet Yücel idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerine girdi.
Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayı gören vatandaşlardan Mehmet Han, kamyonetin komşusunun dükkanına girdiğini söyledi. Sesleri duyarak dışarı çıktıklarını anlatan Han, "Kamyonette 5 kişi vardı toplamda, biz de çok korktuk." dedi.
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın kontrolden çıkıp ilerlemesi yer alıyor.
Etiketler: Trafik Kazası Ambulans
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