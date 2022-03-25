Dalgıçlar kapağı kopan baraj gölünde çalışma yaptı, arama kurtarma timleri ise depremde çöken bina enkazında zamanla yarıştı. Diyarbakır'da çeşitli afet senaryolarının yer aldığı tatbikatlar yapıldı.

10 ilden 1433 personelin katıldığı tatbikatta 4 ayrı doğal afet senaryosu canlandırıldı. AFAD, UMKE, polis ve jandarma timleri, arama kurtarma, tahliye ve nakil çalışması yaptı.

Geniş katılımlı Türkiye tatbikatı yapılacak

Kent merkezindeki deprem enkazı ile Eğil ilçesindeki gölde arama kurtarma senaryolarını yerinde izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın olası bir depremde hangi senaryo ile karşı karşıya kalacağımızı kendilerine ifade edebilmek ama aynı zamanda kamu görevlilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın tüm gönüllerimizi hep birlikte bir araya getirerek bu tatbikatlarda yine Allah korusun herhangi bir afet olmadan buna nasıl, ne şekilde çabuk bir zaman dilimi içerisinde müdahale edebilme anlayışını gerçekleştirmek üzere bunu yapıyor ve gerçekleştiriyoruz."

İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılı sonunda geniş katılımlı Türkiye tatbikatının yapılacağını da sözlerine ekledi.

Soylu, tatbikatın ardından 3'üncü Oto Sanayi Sitesi'nde tüp patlamasının meydana geldiği noktada incelemelerde bulundu ve yaralıları hastanede ziyaret etti.