Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yazılı ehliyet sınavlarına birkaç kez girip başarısız olan adayların ehliyet almasını sağlayan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Örgütün, başarısız olan adaylar yerine "joker aday" dedikleri kişileri sınava soktuğu ve 200'e yakın sürücü adayının ehliyet almasını sağladığı belirlendi.

Joker adayların; sınava girecek kişiye benzemek için kılık değiştirdiği ve makyaj yaptırdığı tespit edildi.

Kol düğmesine kamera yerleştirdiler

Suç örgütü üyelerinin, bazı adayların ise sınavda ses ve görüntü düzeneğiyle kopya çekmesini sağladıkları anlaşıldı.

Kopyanın, adayın giyeceği gömleğin kol düğmesine yerleştirilen kamera düzeneği, cevapları alacağı kişilerle temas kurmak için internet cihazı ve kulağındaki gizli kulaklıkla sağlandığı saptandı. Örgütün adaylardan da 20'şer bin lira para aldığı öne sürüldü.

Şüphelilerden 12'si tutuklandı

Polis ekipleri, 21 Mart'ta Konya merkezli Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve İstanbul'da yaptığı operasyonlarda 35 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 12'si "Resmi belgede sahtecilik", "Başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" suçlarından sevk edildikleri Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 12'si adli kontrol kararıyla, 11'i de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.