Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'nde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.B'nin Kartepe ilçesinde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda yakalanan İ.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli
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