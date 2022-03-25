Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.B'nin Kartepe ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan İ.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.